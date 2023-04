Bernburg/MZ - „Gerade ist jeder Tag aufregend“, sagt Christiane Heinevetter. Und mit jedem Tag wächst bei der Leiterin des Museums Schloss Bernburg die Vorfreude auf die Wiedereröffnung in 74 Tagen. Am Freitag, 23. Juni, um 10.30 Uhr soll es soweit sein. Ein Ereignis, das sich auch Sachsen-Anhalts Landesvater nicht entgehen lassen möchte. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der im vergangenen Jahr in der nahe gelegenen Kunsthalle als Schirmherr die Sonderausstellung zur „Goldenen Henne“ besichtigt hatte, sagte erneut sein Kommen zu. In großer Runde gefeiert werden soll die Wiedereröffnung dann am folgenden Wochenende 24./25. Juni mit einem Familienfest im Museum und auf einem Teil des Schlosshofes davor.

