Die Schwimmmeister des Alslebener Freibades haben in den vergangenen Wochen die Anlage wieder auf Vordermann gebracht. Welche Veranstaltungen während der Saison geplant sind.

Alsleben/MZ - Steffen Schaaf und Rick Schablinski hatten in den vergangenen Wochen seit Anfang März allerhand zu tun im Alslebener Freibad. Denn die Anlage musste fit gemacht werden für die diesjährige Saison. Das hieß für die beiden Schwimmmeister: altes Wasser aus dem Becken rauslassen, das Edelstahlbecken gründlich reinigen, mit Spezialmitteln pflegen, Speicher auspumpen, saubermachen. All das, wo nötig, mit Unterstützung des Alslebener Bauhofes. „Mal schauen, ob wir dann in der kommenden Woche anfangen können, das Becken zu befüllen“, meint Steffen Schaaf.