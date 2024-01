Weshalb sich die 21-jährige Brasilianerin Mariana Bühler mit vier Landsleuten momentan in Bernburg aufhält und welche Städte noch auf dem Tourenplan stehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Sie isst am liebsten Schnitzel mit Pommes. Und kann sogar dem Schnee etwas abgewinnen. Dabei fällt in ihrer Heimatstadt Ivoti das Thermometer nie unter die Marke von null Grad. Die Rede ist von der 21-jährigen Brasilianerin Mariana Bühler, die im Rahmen einer Sprachreise mit vier Landsleuten durch Deutschland tourt und sich noch bis Samstag in Bernburg bei der Gastfamilie Claudia Schöne und Enrico Erbring-Schöne, dem Könneraner Prinzenpaar, aufhält.