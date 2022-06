Von Bernburg bis Berlin: Neun-Euro-Ticket wird im Salzlandkreis gut angenommen

Bernburg/MZ - Die Spritpreise sind hoch, die Energiekosten steigen. Doch auf den Weg zur Arbeit, zu Freunden, Verwandten oder zum Ausflugsziel wollen und können viele Bernburger nicht verzichten. Entsprechend gefragt ist das sogenannte Neun-Euro-Ticket in der Region: Nach Angaben der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) verkauften die Mitarbeiter des Busbetriebs bis zum Freitag 1.460 der Sondertickets. An einer am Mittwoch zwischenzeitlich eingerichteten Sonderverkaufsstelle am Bernburger Busbahnhof erwarben laut KVG allein an einem Tag 84 Kunden eine der Fahrkarten. „Es wird gut angenommen“, sagte Bill Bank, Leiter Verkehrsplanung, Marketing und Vertrieb der KVG.

