Vom Tanker zur Fähre - Christian Schaare ist der neue Kapitän in Bernburg

Christian Schaare ist der neue Kapitän der Bernburger Saalefähre „Einheit“. Der 35-jährige Binnenschiffer aus Alsleben ist nach knapp 20 Jahren Seefahrt in seine Heimat zurückgekehrt.

Bernburg/MZ - Eine marineblaue Mütze auf dem Kopf, das weiße Hemd zugeknöpft und Pfeife im Mundwinkel. So stellt man sich einen typischen Schiffskapitän vor. Doch Christian Schaare ist anders. Er zieht ein Cap auf dem Kopf und ein marineblaues Poloshirt vor, wenn er den Motor an seinem neuen Arbeitsplatz anwirft. Denn der 35-Jährige ist der neue Kapitän der Bernburger Saalefähre „Einheit“, die seit Jahrzehnten zwischen den beiden Saaleufern von Berg- und Talstadt unterwegs ist und Spaziergänger und Radfahrer an das andere Ufer befördert.