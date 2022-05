Vier Immobilien im Blick

Bernburg/MZ - Die Stadt Bernburg fördert jedes Jahr private Hausmodernisierungen, die das Stadtbild verbessern, mit einer halben Million Euro. Das soll auch 2023 so sein. Deshalb hat die Verwaltung jetzt vier Immobilien in eine Prioritätenliste aufgenommen, bei denen sich eine Sanierung abzeichnet. Es handelt sich um die Objekte Lange Straße 4, Markt 1, Markt 12/13 und Breite Straße 58. Laut neuer Landesförderrichtlinie müssen Kommunen solche Prioritätenlisten führen, um an Städtebaufördermittel zu gelangen, erklärte die zuständige Amtsleiterin Elke Krause in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<