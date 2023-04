Nach der tödlichen Verfolgungsjagd in der vergangenen Woche, die an der Autobahnbrücke der A14 bei Könnern tragisch endete, müssen die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Klärung der Identität ausgeweitet werden. Aber eine Spur gibt.

Könnern/MZ - Auch anderthalb Wochen nach der tödlichen Verfolgungsjagd, die für einen Mann an einem Brückenpfeiler an der Autobahnbrücke der A14 bei Könnern endete, ist seine Identität weiter unklar. Wie die Polizeiinspektion Halle auf MZ-Nachfrage mitteilte, hat die rechtsmedizinische Untersuchung in dieser Woche noch keine endgültige Klärung gebracht.