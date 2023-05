In der Friedensallee in Bernburg ist es zu einem recht kuriosen Rettungseinsatz gekommen. Tausende Bienen haben dort einen Bernburger umzingelt. Eine Flucht war ihm nicht möglich.

Mit Video: Kein Entkommen - Mann wird in Bernburg von Tausenden Bienen umzingelt

Umzingelt von Bienen: Tausende Bienen haben sich auf einem Auto an der Friedensallee niedergelassen. Imker Siegmar Pöhlke kann die Situation aber entschärfen.

Bernburg/MZ - Weiträumig ist die Friedensallee in Bernburg plötzlich am Dienstagvormittag mit rot-weißen Bändern abgesperrt worden, nachdem der Notruf gegen 10.45 Uhr wegen eines Bienenschwarms eingegangen war. Abgesetzt hatte ihn eine Passantin, als sie mitbekam, in welcher Bredouille sich der Bernburger Martin Setz befand: