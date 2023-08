In der Bernburger Einrichtung herrscht plötzlich akuter Lehrermangel. Was Eltern und Kinder nun fordern und wie das Schulamt darauf reagiert.

Mit Video: Hilferuf aus Goethe-Schule in Bernburg - plötzlich akuter Lehrernotstand

Bernburg/MZ - Die Hiobsbotschaft kam direkt am ersten Schultag für die Viertklässler der Goethe-Grundschule an der Waisenhausstraße in Bernburg. Plötzlich hatten die Jungen und Mädchen beider vierten Klassen auf einen Schlag keine Klassenlehrerin mehr. Ein Schock für die Kinder, bei denen auch die ein oder andere Träne kullerte. Um nicht zu viel Unterrichtsstoff zu verpassen, werden beide Klassen nun vorübergehend von der Schulleiterin unterrichtet.