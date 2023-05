Der Katastrophenfall wird seit Dienstag in Peißen simuliert. Wie Polizei, Feuerwehr und Spezialeinheiten im Ernstfall zusammenarbeiten.

Mit Video: In Bernburg wird bei VNG und EPG ein Blowout simuliert - Was im Katastrophenfall zu tun ist

Notfallübung am Gasspeicher

Marco Schimpf (vorn) und Fabian Rödiger von der Feuerwehr Bernburg bei der Großübung in Peißen.

Peißen/MZ - Es ist eine Nacht gewesen, die vielen Bernburgern bis heute in Erinnerung geblieben ist: Der Boden wackelte, die Flammen stiegen mehr als 50 Meter in den Himmel. Seinerzeit kam es nahe Peißen zu einer Gasexplosion. Ein technischer Defekt war die Ursache. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Nach etwa fünf Stunden erloschen die Flammen. Der Schaden belief sich auf rund drei Millionen Euro. Dieses Unglück geschah am 6. November 2002.