Bernburg/MZ. - Der Volksmund spricht in der Regel die Wahrheit. Aber es gibt Ausnahmen. Was sich über Jahre in den hiesigen Sprachgebrauch eingebürgert hat, ist die Bezeichnung B 6n. Eine solche Straße, die so mancher Einheimischer zwischen Bernburg und Köthen verortet, existiert aber offiziell gar nicht mehr. Die Trasse mit wechselseitiger Überholspur, die beide Kreisstädte verbindet, wird stattdessen amtlich sowohl als B 185 als auch als B 6 ausgewiesen. Diverse Routenplaner und Navigationsgeräte kennen indes ausschließlich eine B 6. Noch mehr Verwirrung stiftet die offenkundig unvollständige Beschilderung. Demnach ist die Strecke von Köthen in Richtung Bernburg auf ganzer Länge als B 185 und als B 6 ausgewiesen. In der Gegenrichtung hingegen endet die B 6 seltsamerweise schon an der Ampelkreuzung Kleinpaschleben/Crüchern.