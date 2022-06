Verteidiger benimmt sich daneben

Bernburg/MZ - Der zu verhandelnde Fall war profan. Es ging um Fahren ohne Fahrerlaubnis. Alltag für die deutschen Amtsgerichte. Auch der Fakt, dass der Angeklagte zum Termin mit Abwesenheit glänzte, ist keine Seltenheit. Das Verhalten des Verteidigers Andreas Boine aus Dresden sorgte jedoch am Mittwoch in Bernburg bei den Zeugen des Falls für mehr als große Verwunderung. Der Sachse hatte - gelinde ausgedrückt – an diesem Tag seine gute Kinderstube einfach im schönen Elbflorenz gelassen. Oder noch deutlicher formuliert: alle Regeln des Anstands vergessen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<