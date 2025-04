Verstärkung für die Wasserwacht in Bernburg

Bernburg/MZ. - Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bernburg konnte am Samstagnachmittag an der John-Rittmeister-Straße 12/13 fast 100 geladene Gäste begrüßen, darunter Vertreter der Wasserwachten, Magdeburg, Halle, Köthen, Schönebeck sowie des Sanitätszuges Staßfurt. Ein Fernsehsender war ebenfalls mit seinen Kameras vor Ort. Mit einem Gläschen Sekt wurde außerdem zur Feier des Tages angestoßen. Und dies aus einem mehr als erfreulichen Anlass. Der Fuhrpark der Wasserwacht hat den dringend benötigten Zuwachs erhalten, denn die bisher zwei vorhandenen Boote und der Geländewagen haben bereits drei bis fast vier Jahrzehnte auf dem Buckel. Die kleine Anna, Enkelin der Namensgeberin, taufte das funkelnagelneue Motorrettungsboot Faster 540 BR auf den Namen „Ramona“.