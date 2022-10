Vernässungsproblem in Müntzer-Siedlung durch Klimawandel geregelt

Alsleben/MZ - Von einem Jahrhundert-Unwetter haben Alslebener 2011 gesprochen. Wegen andauernden Regenfällen stand das Wasser in den Kellern der Thomas-Müntzer-Siedlung kniehoch. Gegenmaßnahmen müssen her, forderten seinerzeit die Anwohner. Die Stadt Alsleben gab die Planung für das Beseitigen der Problematik in Auftrag. Bei ihrer Sitzung am vergangenen Mittwoch gaben die Stadtratsmitglieder aber die Pläne auf, auch betroffene Anwohner stimmten der Entscheidung zu.

Kosten übersteigen Budget

„Geplant waren drei Rückhaltebecken mit jeweils 3.000 Kubikmeter Fassungsvermögen“, erklärte Alslebens Bürgermeister Alexander Siersleben (CDU). Diese Überlaufbecken würden insgesamt 8,1 Millionen Euro kosten, rund die Hälfte sollte die Stadt tragen. „Die Ausgaben würden uns die kommenden 20 Jahre schwer belasten“, erklärte der Bürgermeister. Weitere Investitionen seien dann nicht mehr möglich.

Einer der letzten Verfechter für eine Lösung des Vernässungsproblems war Winfried Günther. Der Keller des 69-jährigen Alslebeners stand nach den starken Unwettern 2011/12 mit Wasser voll. Mittlerweile hat er seine Meinung geändert. „Ich sehe ein, dass die Kosten für die Stadt einfach zu hoch sind“, sagte er der MZ. „Und seit Jahren haben wir keine Probleme mehr mit dem Wasser.“ Im Gegenteil − eigentlich fehle es inzwischen. „Gegen das Schichtwasser im Boden kann nicht viel ausgerichtet werden. Allerdings sinkt der Wasserspiegel immer weiter.“ In seinem Keller gebe es schon lange keine Feuchtigkeit mehr. Und wenn doch, dann würde eine Pumpe genügen. Dem 69-Jährigen sei es wichtiger, dass die Stadt künftig in andere Projekte investieren kann, statt sich wegen seines Kellers zu verschulden. „Andere Anwohner haben ihre Keller baulich abgedichtet. Und die Unwetter sind selten“, sagte er.

Klimawandel und Vernässung in Alsleben

Alexander Siersleben erklärte, dass auch der Klimawandel eine tragende Rolle bei der Planung gespielt hat. Hat es in den Jahren zwischen 2011 und 2013 immer wieder Hochwasser und niederschlagsreiche Winter gegeben, sorgten die Dürrejahre zwischen 2018 und 2022 für einen sinkenden Grundwasserspiegel. „Millionen von Euro auszugeben, um das Wasser von den Agrarfläche zwischen Sanderslebener und Ulrich-von-Hutten-Straße abzuleiten, ist nicht mehr zeitgemäß.“ Stattdessen fehle das kostbare Nass auf den Feldern und in der Stadt. „Anfang des Jahres haben wir Bodenproben nehmen lassen und die Erde war knochentrocken“, sagte der Bürgermeister.

Wasser in Alsleben ist knapp

Alsleben ist dabei kein Einzelfall: In ganz Sachsen-Anhalt gibt es ähnliche Probleme. Statt das 2014 gestartete „Programm gegen Vernässung“ weiter auszubauen, werden nun Projekte ausgearbeitet, um das kostbare Grundwasser zu halten.

Alexander Siersleben fügte hinzu, dass ein gemäßigter Landregen keinen Einfluss auf die Vernässung der Siedlung habe. Weil Alsleben aber eine Stadt am Hang ist, würden sich bei starkem Regen „Dreckbäche“ bilden, die durch den Ort fließen. Die Rückhaltebecken könnten das auch nicht verhindern. Sind sie voll, laufe das Wasser auf die Straßen über. „Kommt es zu solchen Ereignissen, müssen wir als Stadt gemeinsam anpacken, aufräumen und die Schäden beseitigen“, sagte der Bürgermeister.

Der Stadtrat war sich am Ende einer fast dreistündigen Diskussion einig: Die Planungen zu den Rückhaltebecken werden abgebrochen. Alexander Siersleben sagte: „Die Natur einzuschränken, hat seine technischen und finanziellen Grenzen.“ In einem Beschluss werde die Entscheidung demnächst bestätigt.

Vorhandenes Volumen wird ermittelt

Trotzdem wird beispielsweise schon im kommenden Winter geprüft, wie viel Wasser im vorhandenen Sammelbecken an der Ascherslebener Straße aufgefangen wird und ob die dortige Pumpe überhaupt noch funktioniert.