Verkehrswertgutachten zum Grundstücksverkauf an Bürgermeister-Sohn ohne Wert?

Streit in Ilberstedt

Ilberstedt/MZ - Hat die Gemeinde Ilberstedt Grundstücke unter Wert verkauft und das ausgerechnet an einen Sohn von Bürgermeister Lothar Jänsch (parteilos)? Diese Frage treibt dessen Amtsvorgänger Roland Halang um. Um sie beantworten zu können, hat er sich mit Sachsen-Anhalts Ex-Innenminister Holger Stahlknecht prominente juristische Unterstützung an die Seite geholt. Der Anwalt kündigt nach Sichtung der Dokumente gegenüber der MZ an: „Ich werde die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises bitten, sich diese Sachen anzusehen.“ Nach seiner Auffassung hat der Fall „Geschmack“.