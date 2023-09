In Bernburg nimmt die Zahl der Fahrzeuge mit Tempo 45 immer weiter zu. Welche Vor- und Nachteile sie haben, was eine der ersten Fahrerinnen dazu sagt und welches Unternehmen das schon für seine Azubis anbietet. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Neuer Trend in Bernburg - die Miniautos rollen an - mit Tempo 45

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Alsleben/MZ - Man sieht sie immer häufiger durch Bernburgs Innenstadt düsen: Miniautos ohne Nummernschilder. Dafür mit Mopedkennzeichen ans Heck geschraubt. Der europaweite Trend um die so genannten Microcars, der vor allem schon in Skandinavien weit verbreitet ist, ist nun auch in Bernburg angekommen.