Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wann stehen in diesem Jahr noch Einkaufs-Sonntage in Bernburg an?

Bernburg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Bernburg?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Bernburg

In diesem Jahr fand bislang ein verkaufsoffener Sonntag in Bernburg im Rahmen des 54. Stadt- und Rosenfest am 2. Juni statt. Für 2024 sind noch zwei weitere verkaufsoffene Sonntage in Bernburg geplant: am 8. Dezember (2. Advent) und 22. Dezember (4. Advent) anlässlich des Heele-Christ-Marktes.

Weihnachtseinkäufe in Bernburg erledigen

Da die verkaufsoffenen Sonntage in Bernburg am 2. und 4. Advent stattfinden, können dann auch die Weihnachtseinkäufe erledigt werden. Die Geschäfte haben an beiden Tagen jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die geöffneten Läden finden sich dann in der Bernburger Innenstadt.

Sind bereits verkaufsoffene Sonntage für 2025 in Bernburg geplant?

Bereits jetzt stehen auch schon drei verkaufsoffene Sonntage in Bernburg für 2025 fest: der erste am 1. Juni, zwei weitere dann am 7. Dezember und am 21. Dezember.