Seit nunmehr 30 Jahren besteht der Verein Rückenwind in Bernburg. Worauf der jahrzehntelange Erfolg zurückzuführen ist und was Gastredner zu berichten hatten.

Bernburg/MZ - 30 Jahre besteht der Verein Rückenwind in Bernburg. Dieser Anlass ist am Freitag feierlich begangen worden. In den Räumlichkeiten des Vereins an der Nienburger Straße kamen Vertreter von Rückenwind, des Landes Sachsen-Anhalt, des Salzlandkreises, der Stadtverwaltung Bernburg und ehemalige Wegbegleiter in einem festlichen Rahmen zusammen.