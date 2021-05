Verband in Bernburg beruhigt Sorge um Trinkwasser

Ein Mitarbeiter des Wasserwerks Wienrode prüft in der Filterhalle die Filterbecken.

Bernburg - Das Telefon beim Wasserzweckverband Saale-Fuhne-Ziethe steht seit Tagen nicht still. Grund dafür ist laut WZV-Geschäftsführer Harald Bock das Trinkwasser, das seit kurzem anders schmecke als gewöhnlich.

Deshalb mehrt sich unter den Einwohnern in der Region die Sorge, es könnte gesundheitsschädlich sein. Doch dem ist nicht so, kann Bock beruhigen: „Es ist nicht gefährlich, alle Parameter der Trinkwasserverordnung werden eingehalten, wir können also Entwarnung geben.“

Dennoch ist der Wasserzweckverband auf Spurensuche gegangen und wurde auch fündig. Grund für die Geschmacksveränderung des Trinkwassers rings um Bernburg ist in Wienrode zu finden. „Bei der routinemäßigen Wartung unserer Chlordioxidanlage im Wasserwerk Wienrode haben wir einen Defekt festgestellt“, teilte der Zulieferer - die Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH mit Sitz in Torgau mit.

Aus diesem Grund erfolge die Desinfektion des Trinkwassers in der Zwischenzeit ausschließlich mit Chlor, dessen Dosiermenge geringfügig angehoben wurde. Und das wird voraussichtlich auch noch einige Tage so bleiben.

Denn die Reparatur der Anlage ist laut Unternehmen zwar bereits veranlasst worden, jedoch kann das dafür erforderliche Ersatzteil voraussichtlich erst in sechs Wochen geliefert werden. „Die Anlage muss aus Sicherheitsgründen so lange außer Betrieb bleiben“, heißt es von der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH weiter.

Auch dort seien schon mehrere Beschwerden von Kunden eingegangen. Dennoch würden alle gemessenen Werte der Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen, so dass das Wasser ohne Bedenken getrunken werden kann. „Wir bedauern diese Entwicklung und versichern, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, die Anlage schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens. (mz/kt)