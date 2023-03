Nach Polarlichtern über Sachsen-Anhalt ist nun ein weiteres Naturschauspiel am Nachthimmel zu sehen. Was hat es mit den Lichtern über Bernburg auf sich? Ein Experte der Sternenfreunde Aschersleben klärt auf.

Bernburg/Nienburg/MZ - Wer in dieser Woche in den Abendhimmel schaut, der könnte stutzig werden. So wie eine Leserin, der bei der Autofahrt zwischen Nienburg und Neugattersleben am Abend etwas Seltsames auffiel: „Dort sind zwei riesig leuchte Punkte am Himmel zu sehen. Ich dachte erst, es wären Helikopter, die nebeneinander fliegen.“