Bernburg/MZ. - Der Ärger im Stadtpark Alte Bibel in Bernburg reißt nicht ab. Nachdem Unbekannte bereits vor rund zwei Wochen den Schriftzug am Hang mit Farbe beschmiert und teilweise zerstört hatten, gehen die Farbattacken und die blinde Zerstörungswut nun am anderen Ende des Parks weiter. Mit Entsetzen haben Spaziergänger in dieser Woche die neuen Schmierereien und Beschädigungen entdeckt. So zerstörten Unbekannte eine der neuen Bänke, die im Zuge der Umgestaltung des Stadtparks erst vor wenigen Jahren aufgestellt wurden und mit ihrer besonderen Form an Bänke aus dem Central Park in Manhattan erinnern.