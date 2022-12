Uwe Wolf gibt Steuerrad der Gesellschaft für Zeitarbeit in Bernburg ab

Bernburg/MZ - Uwe Wolf hat zu Beginn dieser Woche seinen Schreibtisch in Bernburg geräumt und einen Generationenwechsel bei der Gesellschaft für Zeitarbeit (GfZ) eingeläutet. Der 66 Jahre alte Ilberstedter überlässt die alleinige Geschäftsführung Michael Pechmann, der bereits seit 2008 mit ihm gemeinsam die Firma mit ihren acht Standorten in Sachsen-Anhalt leitet. Unterstützt wird der neue Mann von zwei Prokuristen. „Er war von Anfang an als mein Nachfolger vorgesehen. Ich habe absolutes Vertrauen in die neue Geschäftsführung“, sagt Uwe Wolf, der GfZ-Hauptgesellschafter bleibt und die Zeitarbeitsbranche trotz oder gerade wegen des Fachkräftemangels für zukunftsfähig hält.