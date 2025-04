16. Frühjahrsexkursion Unterwegs im Gips-Dorf: Den Geheimnissen von Altenburg auf der Spur

Arbeitskreis Archäologie im Bernburger Land und der Verein für Anhaltische Landeskunde führen am Sonnabend rund 70 Interessenten durch den Nienburger Ortsteil. Warum ein Schweizer einst das Rittergut besaß und was am Bläs verschwunden ist.