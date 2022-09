Unterkunft in Krumbholzallee nur teilweise barrierefrei

Der Behindertenbeirat der Stadt Bernburg besichtigt die Jugendherberge in der Krumbholzallee. Warum in der Einrichtung nicht alles barrierefrei ist.

Dirk Weißke, Vorsitzender des Bernburger Behindertenbeirats, testete die Barrierefreiheit in der Jugendherberge.

Bernburg/MZ - Der Behindertenbeirat der Stadt Bernburg hat die Jugendherberge der Saalestadt besucht und auf ihre Tauglichkeit in Sachen Barrierefreiheit überprüft. Hintergrund: Die Einrichtung ist in der Vergangenheit mehrfach durch einen zertifizierten Erheber evaluiert (also sach- und fachgerecht beurteilt, bewertet) und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat „Barrierefreiheit geprüft − teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“ − ausgezeichnet worden.