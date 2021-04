Varese - Um die Medaillen bei der Europameisterschaft wollte der Bernburger Maximilian Planer mit seinen Teamkollegen Felix Wimberger (Passau), Wolf-Niclas Schröder und Paul Gebauer (beide Berlin) mitfahren. Und ein Zeichen setzen im Hinblick auf die Qualifikationsregatta für die Olympischen Spiele vom 21. bis 23. Mai auf dem Luzerner Rotsee. Doch der deutsche Vierer ohne erlitt bei den kontinentalen Titelkämpfen auf dem Lago di Varese (Italien) Schiffbruch und schied sang- und klanglos nach zwei vierten Plätzen im Vor- und im Hoffnungslauf aus. Nicht einmal ein Platz im B-Finale blieb frei.

„Es gibt keine einfache Erklärung für dieses enttäuschende Ergebnis“

Das nackte Ergebnis – ein herber Rückschlag für den avisierten zweiten Start des Doppelweltmeisters bei Olympischen Spielen, der auch noch drei Tage nach der EM keine stichhaltigen Gründe für das Abschneiden nennen konnte, das weit unter den eigenen Ansprüchen liegt. Niemand war krank, keiner verletzt. „Es gibt keine einfache Erklärung für dieses enttäuschende Ergebnis. Unsere Performance war mangelhaft“, redete der 30-jährige Modellathlet nicht lange um den heißen Brei herum.

Zweimal fehlte dem deutschen Quartett nur ein Wimpernschlag für die Qualifikation für das Halbfinale. Allerdings hatte das Team bei der Auslosung eigentlich großes Glück und ging den Topfavoriten aus dem Weg. Von den sechs Kontrahenten des DRV-Vierers schafften nur die Niederlande den Sprung in das A-Finale, blieben aber als Vierter hinter Europameister Großbritannien, Rumänien und Italien ohne Medaille. Litauen, Weißrussland, Frankreich, Ukraine und Kroatien kämpften nur um die Plätze sieben bis zwölf.

„Wir müssen eine komplexe Ursachenforschung betreiben. Sicherlich kann es auch eine Rolle gespielt haben, dass zwei geplante Trainingslager ausgefallen sind. Doch mit Corona hatten auch alle anderen Nationen zu kämpfen, die jedoch offensichtlich besser vorbereitet bei der EM an den Start gingen“, erklärte Maximilian Planer.

„Rückschläge gehören leider auch dazu“

Die deutschen Riemer enttäuschten. Nicht nur der Vierer ohne, sondern auch das Flaggschiff ging in Varese unter. Der Deutschland-Achter landete nach zuvor acht EM-Titeln in Folge nur auf einem enttäuschenden vierten Platz. Obwohl Tokio nach dieser „geschenkten“ Europameisterschaft für Maximilian Planer in weite Ferne gerückt zu sein scheint, verschwendet der Bernburger noch längst keinen Gedanken daran, die Flinte ins Korn zu hauen. „So ist der Sport. Rückschläge gehören leider auch dazu. Wir müssen den Schalter umlegen, nach vorn schauen und im Training Gas geben. Wir dürfen nicht in Panik verfallen“, blickt der Doppelweltmeister voraus.

Viel Zeit bleiben Planer & Co nicht, um den im Winter entstandenen Rückstand aufzuholen. In fünf Wochen steht die entscheidende Regatta in Luzern an. Da muss der deutsche Vierer ohne nicht nur an Weißrussland oder Litauen vorbeikommen, um einen der beiden noch zu vergebenden Startplätze bei den Olympischen Spielen in Tokio zu ergattern. Eins steht nach der EM auch fest. Die Konkurrenz schläft nicht. Die internationale Spitze ist noch viel enger zusammengerückt. (mz/cr)