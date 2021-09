Unfallverursacher begeht in Bernburg Fahrerflucht

Bernburg/MZ - In den frühen Morgenstunden des Sonnabends ereignete sich in der Hohen Straße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Unfallverursacher befuhr hierbei die Hohe Straße in Richtung Lindenstraße und steifte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Nissan. Dieser wurde dabei beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen weißen Audi gehandelt haben, welcher sich nach dem Unfall in Richtung Bahnhofstraße entfernte.

Hinweise zur Tat, den vermeintlichen Tätern oder dem Verbleib des verursachenden Fahrzeuges nimmt die Polizei des Salzlandkreises, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.