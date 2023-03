Ein Rettungswagen ist im Einsatz in Staßfurt im Salzland verunglückt und in die Seite eines abbiegenden Autos gekracht. Beide Fahrerinnen wurden verletzt.

Unfall im Einsatz: Rettungswagen kracht mit Blaulicht und Sirene in abbiegendes Auto

Ein Rettungswagen ist in Staßfurt trotz Blaulicht und Sirene offenbar gegen ein abbiegendes Auto gekracht. Es gab Verletzte. Symbolbild:

Staßfurt (vs) - Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen, der sich mit Blaulicht und Sirene im Einsatz befand, ist es am Sonntagvormittag in Staßfurt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr zunächst eine 59-Jährige mit ihrem Skoda auf der Straße An der Salzrinne und wollte auf Höhe eines Aldi-Marktes nach links abbiegen, um auf einen Parkplatz zu fahren.

Autofahrerin passt nicht auf: Unfall mit Rettungswagen in Staßfurt

Was sie offenbar nicht bemerkte: Ein Rettungswagen, der zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht und Martinshorn in derselben Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, so die Polizei weiter.

Bei dem Unfall sollen die Autofahrerin und die 23 Jahre alte Fahrerin des Rettungswagens leicht verletzt worden und ins Krankenhaus gebracht worden sein. Beide Fahrzeuge waren anscheinend nicht mehr fahrbereit. Es soll ein Schaden von 12.000 Euro entstanden sein.