Mindestens eine Person verletzt Unfall mit Reisebus: Vollsperrung auf der A 14 bei Könnern

Eine Person an Bord eines Reisebusses ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 14 hinter Könnern leicht verletzt worden. Zuvor hatte ein Lkw den Anhänger des Busses in das Heck gedrückt. Die A 14 musste danach in Richtung Halle gesperrt werden.