Am Dienstagabend sind zwei Autos auf der Annenstraße in Bernburg frontal zusammengekracht. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei nach dem Unfallhergang.

Drei Verletzte bei Crash vor Feuerwache in Bernburg - Annenstraße voll gesperrt

Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten hat sich am Dienstagabend auf der Annenstraße in Bernburg ereignet.

Bernburg/MZ - Mit einem lauten Knall wurden die Bewohner der Friedrichstraße in Bernburg am späten Abend aus dem Schlaf gerissen. Ganz in der Nähe, auf der Annenstraße, hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Fahrzeuge zusammengestoßen waren. Dabei wurden drei Menschen verletzt.