Unfall im Bernburger Zementwerk: Megakran kracht zu Boden

Bernburg/MZ - Nach einem lauten Rums muss der Boden auf dem Gelände des Schwenk Zementwerkes von Bernburg für wenige Sekunden gebebt haben. Auslöser dafür war kein Erdbeben, sondern ein spektakulärer Kranunfall, der sich - wie erst jetzt bekannt wurde - bereits am 15. Januar ereignet hatte. Eigentlich sollte der mehr als 100 Meter hohe Kran, der Revisionsarbeiten in luftiger Höhe vorgenommen hatte, wegen einer Sturmwarnung abgebaut und in Sicherheit gebracht werden. Doch dann passierte das, was niemand geahnt hatte - der Boden unterhalb einer der Stützen gab nach und der Kran krachte unsanft auf den Boden.