Schwerer Unfall an A14-auffahrt Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Alsleben und Bründel

Nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen Alsleben und Bründel musste die Landstraße am frühen Dienstagmorgen zwei Stunden gesperrt werden. Die Verletzten wurden in Kliniken in Köthen und Halle weiterbehandelt.