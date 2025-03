Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntag einen Unfall in Alsleben verursacht und sich dabei verletzt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntag einen Unfall in Alsleben verursacht.

Alsleben. - Ein alkoholisierter Mann ist bei einem Unfall am Sonntagabend in Alsleben verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 46-Jährige mit einem Kleintransporter in der Ascherslebener Straße in Richtung des Edeka-Marktes unterwegs.

Dabei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Dann sei er in einen Straßengraben gefahren und dort mit einer Betonabsperrung kollidiert. Dadurch habe er sich Verletzungen im Gesicht zugezogen.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten den Angaben zufolge einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Aus diesem Grund wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet und eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung durchgeführt.

Die Beamten untersagten dem 46-Jährigen die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher. Der Mann wurde wegen seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst brachte das Auto weg.