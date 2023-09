Unbeliebteste Stadt - Was sagt Bürgermeister Martin Zbyszewski zur roten Laterne für Könnern

Martin Zbyszewski ist Bürgermeister in Könnern und nicht erfreut über das Umfrageergebnis.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ - Nirgendwo anders in der Region Bernburg lebt es sich schlechter für Familien als in Könnern. Das geht aus der Umfrage „FamilienLeben“ hervor, die die Mitteldeutsche Zeitung unter Familien in ganz Sachsen-Anhalt gestartet hatte. Knapp 12.000 Menschen nahmen daran teil. Dabei bekam die Stadt Könnern eine Gesamtnote von 3,16 und ist damit Schlusslicht im Salzlandkreis. Der landesweite Durchschnitt für ganz Sachsen-Anhalt lag bei 2,92.