Unbekannter überfällt Tankstelle bei Könnern

Ein bislang unbekannter Täter hat die Rastanlage „Plötzetal Ost“ am frühen Dienstagmorgen überfallen und einen höheren dreistelligen Betrag erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Könnern/MZ/AZ - In den frühen Morgenstunden hat am 6. Dezember ein Unbekannter an der Bundesautobahn 14 die Tank-und Rastanlage „Plötzetal Ost“ überfallen. Laut Polizei betrat ein Mann gegen 1.50 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstands die Öffnung der Kasse.

Daraus entnahm er Bargeld im Wert eines höheren dreistelligen Betrags. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 170 Zentimeter groß, circa 40 bis 45 Jahre, dunkel gekleidet mit schwarzen Handschuhen, schwarzem Basecap und einem schwarzen Tuch vor dem Gesicht, englische Aussprache mit osteuropäischen Akzent.

Unter der Telefonnummer 0391/546 51 96 bittet die Kriminalpolizei um Hinweise zur Tat oder zum Täter.