Unbekannte lockern unerlaubt Radmuttern am Auto - offenbar wegen Falschparkens

Wegen den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt nun die Polizei in Bernburg.

Bernburg/Halle/MZ/KT - - Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 47-jähriger Bernburger hatte zuvor Anzeige erstattet, als er auf der Rückfahrt von seinem Arbeitsort in Halle ein lautes Geräusch am linken Vorderrad hörte. Bei der Kontrolle stellte er fest, dass unbekannte Täter zwei Radmuttern des Pkw gelockert hatten und einen Zettel auf der Frontscheibe mit der Aufschrift „Parken verboten!“ am Fahrzeug hinterlassen hatten.