Gröna/MZ. - Das Schmuddelwetter hat am Mittwochnachmittag die hartgesottensten Radfahrer nicht davon abhalten können, die Einweihung des umverlegten Saaleradweges mitzuverfolgen. So strampelte unter anderem SPD-Stadtrat Friedel Meinecke aus Biendorf durch den strömenden Regen bis nach „Kamerun“. Gemeint ist damit aber nicht das afrikanische Land, wo derzeit 28 Grad plus herrschen, wie Bernburgs stellvertretender Oberbürgermeister Paul Koller spaßeshalber recherchiert hatte. Den Namen „Kamerun“ trägt auch die ehemalige Ziegelei-Werkssiedlung zwischen Gröna und Neuborna, wo er symbolisch das Absperrband durchschnitt und das neue Asphaltband freigab.