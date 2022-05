Umgefahrene Göttin Minerva aus Bernburg ist zurück

Sie zersprang nach dem Mittelaltermarkt vor rund zwei Jahren gefühlt in tausend Teile. Nun hat rekonstruierte Minerva auf dem Schlosshof einen neuen Platz.

Bernburg/MZ - Den schweren Unfall sieht man ihr kaum noch an. Kleine und große Bruchstücke der lebensgroßen, griechischen Göttin vom Bernburger Schlosshof sind wieder an den Korpus „geklebt“. Dass das überhaupt noch möglich war, grenzt an ein Wunder.