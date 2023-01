Ulli Riediger erfüllt sich mit eigener Bockwindmühle seinen Lebenstraum

Ulli Riediger hat sich im Maßstab 1:2 seine eigene, funktionstüchtige Bockwindmühle auf den Rasen hinter sein Haus in Beesenlaublingen gezimmert. Am Sterbebett eines Müllermeisters bekam er den Bauplan.

Beesenlaublingen/MZ - Wenn plötzlich und unerwartet ein bunter Strauß Feldblumen am sogenannten Mühlenschwanz einer Bockwindmühle in Strenznaundorf, Plötzkau oder Großwirschleben lag, kann das nur eins bedeutet haben: Ulli Riediger und sein guter, aber schon verstorbener Freund waren zum Mühlentag an Pfingsten wieder unterwegs und haben aus Begeisterung für die Bauwerke diesen Gruß dagelassen. „Das haben wir beim Besuch von Mühlen immer so gemacht“, erinnert sich der heute 71-jährige Beesenlaublinger, den das Mühlenfieber schon in der Kindheit packte.