Ukraine in Not: In und um Bernburg laufen viele Hilfsaktionen für Flüchtlinge

Etliche Einrichtungen sammeln Essen, Kleidung und Medikamente. Wo sind die Sammelpunkte und was passiert mit den Spenden? Ein Überblick.

Alsleben/Bernburg/Könnern/MZ - Es sind erschreckende Bilder in Zeitung, Fernsehen und den sozialen Medien. Flüchtlinge, die nur mit kleinen Taschen oder Koffern mit dem Nötigsten in Eiseskälte aus dem Kriegsgebiet fliehen. Mehr als eine Million von ihnen haben schon die polnische Grenze erreicht und es werden täglich mehr. Auch aus der Region Bernburg haben die ersten Hilfskonvois bereits das Grenzgebiet erreicht. Doch an vielen Stellen wird unermüdlich weiter gesammelt. Ein Überblick: