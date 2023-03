Die Regen- und Schneefälle der vergangenen Tagen haben die Pegel der Saale steigen lassen. In Bernburg ist der Uferweg unterhalb der Fußgängerbrücke erneut unpassierbar geworden. Wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt.

Der Uferweg in Bernburg in Bernburg ist überflutet.

Bernburg/MZ - Nach den Regen- und Schneefällen der vergangenen Tage ist der Pegel der Saale wieder deutlich angestiegen. Lag er am Donnerstag vergangener Woche noch knapp über der 1,50 Meter-Marke am Unterpegel, so wurde am Montagvormittag ein Wert von 2,52 Meter gemessen.