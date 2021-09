Überraschung für Theo in Belleben

Belleben/MZ - Der kleine Theo strahlte, als er mit seinem Vater Dennis Schladitz erstmals in einem Gokart saß und kostenlos seine Runden auf dem Motodrom in Belleben drehen durfte. Der sechsjährige Knirps hat es in seinem Leben nicht leicht gehabt. Er erkrankte im Alter von vier Jahren an Leukämie.

„Zum Glück ist er über den Berg. Die Behandlung ist erfolgreich verlaufen“, erzählte sein Vater, der in Zielitz im Salzbergbau tätig ist. Der Verein „Menschenzauber“ hat diesen „Erlebnistag“ in Kooperation mit dem motorsportbegeisterten Sven Groß aus Köthen sowie den Motodrom-Betreibern Andy Zenner und Uwe Hesse auf die Beine gestellt.

Fünf Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren gaben auf der Rennstrecke Gas. „Wir sind bereits zum zweiten Mal in Belleben zu Gast. Es hat alles reibungslos geklappt, da unsere Partner uns glänzend unterstützt haben“, erzählte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Janine Langner aus Magdeburg. Sie arbeitet wie alle anderen Mitglieder ehrenamtlich für „Menschenzauber“.

Der Verein, der sich ausschließlich über Spenden finanziert, wurde erst im Jahr 2018 gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Erwachsenen, die es im Leben nicht immer leicht haben, mit Hilfe verschiedener Veranstaltungen und der dabei entstehenden Fotos eine Freude zu bereiten.

„Sie können somit schöne Stunden verbringen und für einen Augenblick ihre Alltagssorgen vergessen“, erklärte Janine Langner. Interessierte Familien müssen sich dafür im Vorfeld über Facebook oder Instagram bewerben. Auf Grundlage der Bewerbungen lädt der Verein die Kinder dann ein. Das Engagement der Mitglieder wurde durch die Corona-Pandemie seit März 2020 erheblich eingeschränkt.

Vor den Lockdowns fanden 20 bis 30 Veranstaltungen im Jahr statt. „Wir hoffen sehr, dass es nun langsam wieder aufwärts geht und wir auch im Salzlandkreis noch bekannter werden“, so die Magdeburgerin. Das nächste Ereignis steigt bereits am 9. Oktober. Dann lädt der Verein nach Atzendorf zu einem Besuch auf dem „Hof der klugen Tiere“ ein.

Alle Anfragen zu den Veranstaltungen und den Bewerbungen dazu können per Mail an info@menschenzauber.de gerichtet werden.