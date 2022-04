Überflutete Zufahrt zum Garagenkomplex in Bernburg

Bei stärkeren Regenfällen bangt es Wilfried Lutter davor, sein Auto durch den See auf der Garagenzufahrt zu lenken.

Bernburg/MZ - Wann Wilfried Lutter seinen Opel in die Garage fährt, macht er vom Wetter abhängig. Denn nach stärkeren Regenfällen bildet sich auf der Zufahrtsstraße zum Garagenkomplex an der Halleschen Straße eine Seenlandschaft. Seinen Wagen müsste der 73-jährige Bernburger dann durch das Wasser steuern, ganz egal, ob er die Einfahrt von der Lucas-Cranach- oder von der Semmelweisstraße nutzt. „Mit einer heißen Ölwanne fahre ich hier nicht durch, die reißt mir sonst“, sagt der Senior, der auf Besserung drängt. Schließlich sehen er und die anderen Garagennutzer in der Nachbarschaft sich schon seit Jahren mit dieser Problematik konfrontiert.