„Über die Hälfte der Termine ist weggebrochen“

Sandra Sander, Mitarbeiterin im Friseursalon Kohlmann in Könnern, prüft das Ergebnis eines Schnelltests.

Bernburg/Könnern - Die im geänderten Infektionsschutzgesetz vorgeschriebene Testpflicht auf das Coronavirus beschert den Friseursalons in der Region deutliche Umsatzeinbußen. Denn ein gehöriger Teil der Kunden scheut Aufwand oder Kosten, wie drei befragte Friseurmeister unisono der MZ bestätigen.

„Mehr als die Hälfte der Termine ist uns weggebrochen“, bilanziert Marlies Kohlmann zwei Wochen nach Erweiterung der bestehenden Auflagen, die seit Monaten Terminbuchung, Nasshaarschnitt und Maskentragen vorsehen. „Am ersten Tag kam gar kein Kunde, ich konnte den Salon in Könnern mittags schließen“, berichtet die Innungsobermeisterin.

Widersprüchliche Informationen von den offiziellen Stellen an den ersten Tagen hätten für reichlich Wirrwarr gesorgt, weil niemand so recht gewusst habe, wie er sich richtig verhalten soll. „Wir standen anfangs da wie die Deppen“, sagt sie.

Und Marlies Kohlmann musste erneut Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken, weil nicht genug Arbeit da ist. Besonders im ländlichen Raum sei das Problem gravierend. „Könneraner mussten bisher nach Belleben ins Testzentrum fahren. Wie sollen ältere Leute da aber hinkommen?“, fragt sie. Auch für ihren Salon in Alsleben sei die Situation nicht optimal, weil die Teststation an der dortigen Tankstelle für Menschen im Seniorenalter ohne Auto nicht gerade leicht erreichbar ist.

Besserung erhofft sich Marlies Kohlmann durch das neue Testzentrum, das am heutigen Dienstag in unmittelbarer Nachbarschaft im „Café Rosa“ in Könnern öffnet. Dort könne sich dann jeder Kunde kostenlos ein zertifiziertes Testergebnis besorgen.

Was viele Menschen gar nicht wissen: Die meisten Salons bieten für ein paar Euro zugelassene Selbsttests vor Ort an, die unter Aufsicht der Mitarbeiter vorgenommen werden müssen. Allerdings, so die Erfahrung von Marlies Kohlmann, gehe das für eine Familie schon ins Geld. Andere Kunden wiederum würden sich aus Prinzip nicht testen lassen.

Von erheblichen Umsatzeinbußen, wenn auch nicht in diesem Umfang, berichten ebenfalls Friseurmeister in Bernburg. René Jaeschke schätzt, dass in seinen beiden Studios derzeit rund ein Viertel weniger Kunden bedient werden als gewöhnlich.

„Manche haben keine Lust darauf, sich testen zu lassen. Und wir wissen doch auch nicht, wie zuverlässig diese Schnelltests sind“, sieht er die neuen Vorschriften eher kritisch. Ein Teil der Kundschaft sei verunsichert, auch durch falsche Informationen in sozialen Netzwerken.

Niemand müsse einen zertifizierten Negativtest aus einem der Testzentren vorweisen, es reiche auch ein Selbsttest vor Ort. „Die meisten Kunden bringen ihre Testkits mit und nehmen bei uns vor der Tür oder auf dem Hof eine Probe“, sagt René Jaeschke, der im Bedarfsfall auch Schnelltests verkauft. Allerdings habe von diesem Angebot bisher kaum jemand Gebrauch gemacht.

Ähnliche Erfahrungen hat Kristin Pressel gemacht, die Friseurläden in Bernburg und Baalberge betreibt. „Viele Kunden wollen für den Test nicht noch extra bezahlen. Einige andere wissen wiederum gar nicht, dass eine Testpflicht besteht.“

Und dann gebe es noch Menschen, die die Vorschriften gern wegdiskutieren wollen. „Wir können doch auch nichts dafür, sind nur diejenigen, die diese Auflagen umsetzen müssen“, sagt die Friseurmeisterin. Sie vergleicht die aktuelle Situation mit der Einführung der Arztpraxisgebühr vor 17 Jahren, die ebenfalls in harscher Kritik stand und 2012 wieder abgeschafft wurde.

Kristin Pressel überschlägt, dass in ihren beiden Salons in den vergangenen zwei Wochen ein Drittel weniger Kunden frisiert worden sind. „Viele Leute warten lieber ab, bis sie den vollständigen Impfschutz haben.“ Dann entfällt für sie die lästige Testpflicht. Dafür müssen die Mitarbeiterinnen des Salons den Impfausweis kontrollieren. Kristin Pressel erhofft sich von dieser neuen Klausel eine Wiederbelebung des Geschäfts. (mz)