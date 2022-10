Turnhallen bleiben weiter geschlossen

Die Turnhalle in Neugattersleben.

Nienburg/MZ - Seit Wochen gibt es in der Einheitsgemeinde Nienburg heiße Diskussionen um die vorübergehende Schließung zweier Turnhallen. Die beiden Sportstätten in Neugattersleben und Latdorf sind seit Wochen dicht. Grund ist die Energiesparverordnung des Bundes, die seit 1. September Kommunen verpflichtet, den Energieverbrauch in ihrem Wirkungsbereich zu senken.