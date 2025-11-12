Der TSV Preußlitz feierte in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen und beschenkte sich und die Preußlitzer mit einer neuen Attraktion auf der Sportanlage. Dabei half auch eine Portion Glück.

Steffen Eschner (v.l) von der Firma Pöttinger konstruierte die Kleinfeldanlage für den TSV Preußlitz. Darüber freut sich Uwe Schmidt.

Preußlitz/MZ. - Seit kurzem hat die Sportanlage in Preußlitz eine neue Attraktion: Bereits in den Herbstferien tummelten sich die Kinder aus Preußlitz und den umliegenden Dörfern auf dem neuen Bolzplatz – ein Projekt, das der Verein aus eigener Kraft gestemmt hat. Und das war alles andere als ein Spaziergang, denn ursprünglich hatte der TSV vor, die neueste Errungenschaft anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des Vereins Ende Juni einzuweihen. Da war der Bolzplatz jedoch erst zu 90 Prozent fertig gestellt.