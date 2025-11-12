Fußball TSV Preußlitz beschenkt sich zum 100. Geburtstag mit neuem Bolzplatz
Der TSV Preußlitz feierte in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen und beschenkte sich und die Preußlitzer mit einer neuen Attraktion auf der Sportanlage. Dabei half auch eine Portion Glück.
12.11.2025, 12:07
Preußlitz/MZ. - Seit kurzem hat die Sportanlage in Preußlitz eine neue Attraktion: Bereits in den Herbstferien tummelten sich die Kinder aus Preußlitz und den umliegenden Dörfern auf dem neuen Bolzplatz – ein Projekt, das der Verein aus eigener Kraft gestemmt hat. Und das war alles andere als ein Spaziergang, denn ursprünglich hatte der TSV vor, die neueste Errungenschaft anlässlich des 100-jährigen Geburtstags des Vereins Ende Juni einzuweihen. Da war der Bolzplatz jedoch erst zu 90 Prozent fertig gestellt.