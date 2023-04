Auf dem Naturhof Zellewitz ist am Sonntag „Kleine Ostern“ gefeiert worden. Trotz Dauerregens strömten Besucher aus der ganzen Region in den kleinen Ort.

Trotz Regens kamen viele Besucher in den Naturhof Zellewitz bei Könnern. Was die Besucher alles erleben konnten.

Zellewitz/MZ - Uwe Brzenczek aus Könnern strahlt. Er hat auf dem Antik- und Flohmarkt im Naturhof Zellewitz gerade eine Gurkengabel erworben. So ein historisches Teil mit Abstreifmechanismus, wie es zu DDR-Zeiten in wahrscheinlich jedem Haushalt vorhanden war. „Das war noch Qualität“, lobt er. Darüber hinaus hält er altes Lexikon in der Hand. „Städte und Wappen der DDR“ steht darauf. „Sogar Könnern habe ich darin gefunden“, freut er sich. Nur die alte Bahnhofsuhr ist ihm auf dem Flohmarkt durch die Lappen gegangen. „Da war ich nicht entschlussfreudig genug. Die ist jetzt weg.“