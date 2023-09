Die Ergebnisse der Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigt erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Über eines beschweren sich die Menschen aber wenigsten. Frank Klemmer findet, dass genau das ein gutes Zeichen ist.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Schloss Bernburg ist ein Hingucker. Der Grund, warum sich die Menschen in der Region wohlfühlen, ist aber ein anderer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ist es nicht herrlich, am Ende in einer Rangliste Erster, Zweiter oder Dritter zu sein? Besser abzuschneiden als die Nachbarn? Und umgekehrt besonders ärgerlich, wenn man in einer bestimmten Kategorie viel schlechter abschneidet als alle anderen?