Trotz Corona haben die Bernburger Lust, zu verreisen

Bernburg/MZ - Ein Cocktail, ein Buch oder die Wanderstöcke in der Hand. Urlaub ist die Zeit der Erholung. Und die meisten können wohl am besten fernab der Heimat vom Alltagsstress abschalten - egal, ob am Strand oder in den Bergen. Früher wurde der Urlaub in der Regel am Jahresanfang geplant und dann einfach ein Quartier am Wunschziel gebucht. Allerdings ist das Reisen in Pandemiezeiten kompliziert geworden. Haben die Leute überhaupt Lust, zu verreisen? Und wenn ja, wohin?