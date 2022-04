Treffen in Bernburg: Abellio will Garantien vom Land

Bernburg/MZ - Was bringt es, den Bahnverkehr auszuschreiben und in private Hände zu geben? Das wollte die Landtagsfraktion der Linken wissen und sprach in Bernburg mit Vertretern des privaten Bahnanbieters Abellio. „Wir wollen nicht zur Deutschen Bahn. Die Arbeitsbedingungen sind mit denen bei Abellio nicht zu vergleichen“. Der Betriebsratsvorsitzende von Abellio Hans-Jürgen Weiß hatte sich auf Einladung der Fraktion mit Eva von Angern und Wulf Gallert getroffen. „Der Wettbewerb hat für die Mitarbeiter etwas gebracht. Es gibt gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen“, so Weiß. Denn Mitarbeiter würden überall gesucht. Man müsse ihnen was bieten. Wirtschaftlich, so Weiß zu dem Thema, was die Linken wissen wollten, koste die Bahn jedem Anbieter dasselbe. Er wünsche sich dennoch, dass Abellio auch weiterhin in Sachsen-Anhalt fahre, so Weiß auf die Frage, was er sich denn wünsche, wenn die Linke einen Antrag formuliere für den Landtag.