Treffen in Bernburg: 280.000 Euro für gute Ideen

Strenzfeld/Bernburg/MZ - Das ist schon einen große Nummer für das Gründerzentrum an der Hochschule Anhalt in Strenzfeld. Am Donnerstag findet ein Event statt, das quasi hart im Boxring erstritten wurde: die Start-up Safari.

Bisher lief das Event in Halle. In diesem Jahr nun ist es zum ersten Mal in Bernburg. „Die Akteure der Gründungsszene Sachsen-Anhalts treffen sich für eine Safari durch die Stadt und es finden tolle Inputs an den verschiedensten Locations statt, das Coi ist auch dabei“, sagt Helena Philipp, die im Gründerzentrum arbeitet und auch das Coi, dem Treffpunkt für Studenten und Einwohner der Stadt am Markt, mitgründete. Angesprochen sind Studenten ebenso wie Investoren, die Ideen für Start-ups fördern wollen oder Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

Warum aber wurde das Event im Boxring erstritten? „Es gibt eine Konstante, auf die man sich verlassen kann: die Startup Safari und den Startup Fight Club!“, so schreiben die Veranstalter. Der Startup Fight Club ist am Ende von dem Event der Treffpunkt, in dem sich die Teams um die nächste Austragung bewerben. Natürlich nicht mit Fäusten, sondern mit Argumenten und Ideen. Die Strenzfelder Gründer hatten da im vergangenen Jahr gewonnen und somit wurde Bernburg der Treffpunkt der Gründerszene des Bundeslandes.

„Nachdem im vergangenen Jahr erstmalig der Startup Fight Club in Halle war, freuen wir uns auf eine Wiederholung in diesem Jahr“, so die Veranstalter. Als erfolgreichster Boxstall kam die Hochschule Anhalt ins Ziel. Und so gehen die Startup Safari und der Startup Fight Club auf Tour nach Bernburg. „Dank der großartigen Unterstützung der Hochschule Anhalt und all der anderen Partner können wir dank euch, den Teilnehmer, die Stadt Bernburg kennenlernen“, so heißt es weiter auf der Website.

Wer im nächsten Jahr das Event ausrichten kann, wird der Startup Fight Club zeigen. Der Boxring ist auf historischem Boden aufgebaut: auf dem Schlosshof. Dort sollen alle Beteiligten im und am Boxring für große Aufmerksamkeit und lebhafte Erinnerungen sorgen.

Dass es auch um handfeste finanzielle Unterstützung geht, mache das Preisgelder deutlich: es stehen 280.000 Euro zur Verfügung, die nach würdigen Teams suchen.

Das sollte nach Ansicht der Veranstalter jedoch nicht schwer fallen, da wieder Gründerzentren der Hochschulen und Universitäten des Landes Sachsen-Anhalt ihre Teilnahme zugesagt haben und sich als „Boxställe“ mit ihren Titelanwärtern im Wettstreit messen werden. „Natürlich steht die Teilnahme am Fight Club auch für alle weiteren ,Boxställe’ und unabhängige Teams offen“, so lassen die Veranstalter wissen.

Anmeldungen sind auch bis zum Tag des Events möglich, so Helena Philipp. Allerdings geht es nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen. Die Anzahl der Tickets zu je 20 Euro ist begrenzt.

„Mit den geräumigen Veranstaltungsorten, unseren Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen und der 3-G-Regelung kommen wir auch diesmal sicher durch den Tag“, so die Veranstalter der Startup Safari.

Anmeldungen sind noch am heutigen Mittwoch und am Donnerstag möglich unter: https://sachsen-anhalt.startupsafari.com/agenda-2021/, wo auch das Programm gezeigt wird.

Fragen können ebenso per Mail an helena-maria.philipp@hs-anhalt.de gerichtet werden.